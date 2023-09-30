Кубанские полицейские ищут женщину, бросившую ребенка головой о пол

В соцсетях появилось видео, на котором женщина открывает дверь квартиры и бросает ребенка на пол. На кадрах видно, как ребенок ударяется головой. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / krasnodarkray1 Фото: t.me / krasnodarkray1

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Курганинске. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и личность гражданки, которая изображена в видеоролике.

Информация о происшествии зарегистрирована в установленном порядке. По результатам проверки в соответствии с законом правоохранителями будет принято решение.

Андрей Пугачев

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