Кубанские полицейские ищут женщину, бросившую ребенка головой о пол
В соцсетях появилось видео, на котором женщина открывает дверь квартиры и бросает ребенка на пол. На кадрах видно, как ребенок ударяется головой. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.
Фото: t.me / krasnodarkray1
Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Курганинске. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и личность гражданки, которая изображена в видеоролике.
Информация о происшествии зарегистрирована в установленном порядке. По результатам проверки в соответствии с законом правоохранителями будет принято решение.
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