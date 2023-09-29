В Екатеринбурге временно изменится схема движения четырех трамваев

В Екатеринбурге четыре трамвая изменят маршрут из-за ремонта трамвайных путей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, изменения в октябре коснутся маршрутов №№ 6, 19, 23 и 24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Движение трамваев, курсирующих по улицам Бебеля и Донбасской, от остановки «Таганский ряд» до остановки «улица Лукиных», в обоих направлениях будет прекращено 14 по 16, с 21 по 23 и с 28 по 30 октября. Ограничение будет действовать с 00:00 до 05:00.

В связи с этим схема движения трамваев изменится следующим образом:

трамвай № 6: станция 7 Ключей — улицы Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — Луначарского — Тверитина — Мичурина — станция ЦПКиО;

трамвай № 19: станция Волгоградская — улицы Викулова — Татищева — Красноуральская — Халтурина — Техническая — станция 7 Ключей;

трамвай № 23: станция 40 лет ВЛКСМ — улицы Сыромолотова — Малышева — Гагарина — Уральская — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Техническая — станция 7 Ключей;

трамвай № 24: станция Машиностроителей — улицы Донбасская — Бакинских Комиссаров — Победы — Кузнецова — проспект Космонавтов — Фронтовых Бригад — Старых Большевиков — Энтузиастов — станция Эльмаш.

Кроме того, во время прекращения движения трамваев будет ограничено движение машин из-за сужения дороги до двух полос по ул. Бебеля, от ул. Пехотинцев до ул. Автомагистральной.

Напомним, улица Автономных Республик будет перекрыта до 15 ноября. с 08:00 пятницы, 29 сентября, до 19:00 воскресенья, 1 октября будет запрещено парковаться на стоянке на площади 1905 года. Движение транспорта по проспекту Ленина перекроют из-за съемок финальной сцены фильма «Адам и Ева 2.0». Участок ул. Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной перекрыт до 17 ноября.

До 15 ноября будет ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти. До 15 октября перекрыт участок ул. Бажова около здания по ул. Сони Морозовой, 203а. Также с 4 сентября на месяц перекрыли перекресток ул. Карасьевской и Медногорской.

Полина Хабарова

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