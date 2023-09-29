Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 сентября

12:28. РСЧС: ведется обстрел села Тишанка Волоконовского района Белгородской области.

12:27. Орловская епархия передала бойцам Росгвардии, участвующим в СВО, УАЗ «Патриот», приобретенный силами епархии и прихожан. Также местные власти доставили бойцам продукты, сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

11:44. Четыре школы и семь детсадов Борисовского района Белгородской области получили бронированную пленку. Учителя нарезают ее на необходимые детали, к воскресенью все запланированные площади окон планируют заклеить. Об этом сообщили в облправительстве.

11:39. 4 октября в Курской области планируется проверка систем оповещения населения. «Для всех угроз, в числе которых природные, техногенные и биолого-социальные аварии, в качестве оповещения предусмотрен сигнал "Внимание всем!". Он сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с информацией о сложившейся ситуации и порядке действий»,— рассказали в облправительстве.

11:34. Идет обстрел села Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области — РСЧС.

11:24. На службу в третий липецкий артиллерийский дивизион отправились 34 добровольца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

11:15. В Орле в администрации города состоялась церемония передачи государственной награды ордена Мужества родителям сержанта Сергея Лопатина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Боец родился в Орле 12 марта 1983 года. После окончания школы № 13 поступил в Орловский профессиональный лицей № 7, а затем, получил специальность «техник-механик». В последнее время Сергей работал промышленным альпинистом. У него осталась дочь, которая учится в восьмом классе.

11:12. В четверг, 28 сентября, ВСУ ударили по Белгородской области 133 снарядами и четырьмя БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:36. 29 сентября около 9.45 дежурными средствами ПВО сбит украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

10:33. В белгородской области МЧС предупреждает об обстреле сел Дорогощь и Мощеное Грайворонского горокруга. Всех жителей просят спуститься в укрытие.

7:30. В ночь на 29 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 сентября