34 добровольца отправились на службу в третий липецкий артиллерийский дивизион

На службу в третий липецкий артиллерийский дивизион отправились 34 добровольца. В ближайшее время им предстоит «боевое слаживание». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Уточняется, что один из них — уроженец Мариуполя Донецкой области, у еще одного нет боевого опыта.

В облправительстве добавили, что «по доброй традиции» собрали для военных рюкзаки «со всем необходимым на первое время». На них есть нашивки с надписью: «#гордостьлипецкойземли».

Третий именной артиллерийский дивизион формируется в Липецкой области с 23 августа. Ему планируют присвоить имя советского военачальника Митрофана Неделина. Соответствующее обращение о наименовании дивизиона власти региона направили в Министерство обороны РФ. По данным на 5 сентября, в его составе было 33 контрактника-липчанина. Сообщалось, что формирование будет доукомплектовываться.

Первым именным артиллерийским подразделением, сформированным в Липецкой области, стал гаубичный дивизион имени Ивана Флерова, уже участвующий в спецоперации на Украине. С апреля в регионе формировался второй дивизион, которому присвоили имя Героя России, погибшего в Сирии липецкого летчика Олега Пешкова.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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