Здание бывшей школы, ФАП и четыре дома повреждены при обстреле курского села

В результате обстрела села Гололевка Суджанского района Курской области со стороны Украины «серьезно пострадало» здание бывшей школы, были выбиты окна и повреждены фасады местного фельдшерско-акушерского пункта, четырех частных домов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Также нарушена линия электроснабжения, посечена водонапорная башня. «К ремонтным работам специалисты приступят, когда это будет безопасно»,— сказал глава региона.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

Прошедшей ночью над Курской областью были сбиты десять беспилотников — обесточены пять сел.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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