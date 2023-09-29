За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 133 снарядами и четырьмя беспилотниками

В четверг, 28 сентября, ВСУ ударили по Белгородской области 133 снарядами и четырьмя БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших ни в одном инциденте нет, разрушения зафиксированы в трех населенных пунктах.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка противник выпустил пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — два, по селу Щетиновка — три. По одному беспилотнику было сбито над селами Дубовое и Черемошное.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка — зафиксировано попадание трех снарядов. Над селом Карабаново системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа.

В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Тишанка — четыре. В результате обстрела загорелась сухая трава на площади 2,5 га. Пожар потушен.

В Грайворонском городском округе из миномета обстреляли окраину села Мокрая Орловка — установлено попадание восьми снарядов.

В Краснояружском районе по селу Староселье ударили 40 артиллерийскими снарядами, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка — тремя и четырьмя соответственно. В районе Староселья зафиксирована атака дрона-камикадзе. Также под артиллерийский обстрел попало селе Теребрено — установлено попадание 14 снарядов. Разрушения различной степени выявлены в семи частных домах и трех административных зданиях. Также повреждена линия электропередачи.

В Шебекинском городском округе город Шебекино был обстрелян тремя артиллерийскими минами и шестью танковыми снарядами. Часть боеприпасов упала на территорию промышленного предприятия — незначительно повреждены несколько производственных цехов. Также была нарушена линия электропередачи. По селу Новая Таволжанка противник выпустил 12 артиллерийских мин, по селу Безлюдовка — шесть артиллерийских снарядов, по селам Середа и Муром — 11 и три снаряда соответственно.

Как Белгородская область пережила многочисленные атаки беспилотников в последние дни — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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