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обновлено 11:21

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 сентября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:20. В Липецкой области отчимы и мачехи получили право на региональную выплату для родителей погибших военных. Она составляет 10 тыс. руб. в месяц. Такое решение было принято на сессии облсовета.

11:06. Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о заходе ДРГ в Краснояружский район. «Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения»,— рассказали в оперштабе.

10:07. Администрация Рамонского района Воронежской области сообщила о проверке системы оповещения в районе со 2 по 4 октября. 4 октября с 10:40 до 10:43 запланирован запуск сирен с сигналом «Внимание всем!» и последующим замещением теле- и радиопрограмм информацией об оповещении с 10:43 до 10:44.

9:45. Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в 2023 году, будут получать региональную единоразовую выплату в 120 тыс. руб. Сейчас ее при поступлении на службу получают добровольцы, мобилизованные и подписавшие контракт срочники.

9:37. РСЧС сообщает об обстреле Новой Таволжанки Шебекинского округа Белгородской области.

9:18. Глава Сосковского района Орловской области Роман Силкин обеспечил доставку на передовую очередной посылки из региона. Бойцам передано еще 20 т бутилированной питьевой воды.

9:05. Завершен ремонт центральной котельной «БМК-50», обеспечивающей теплом почти две трети регулярно попадающего под обстрелы белгородского города Шебекино. Котельная готова к запуску и холодам, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Алексей Ботвиньев.

8:22. РСЧС сообщает об обстреле Безлюдовки Шебекинского округа Белгородской области.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 27 сентября

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