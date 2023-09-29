В ходе СВО погиб 22-летний сержант из Курской области Юрий Плюхин

Сержант контрактной службы из Курской области Юрий Плюхин погиб в ходе СВО. Он ушел из жизни 17 сентября 2023 года, сообщили в правительстве региона. 22-летний военный был заместителем командира взвода — командиром мотострелкового отделения.

Юрий Плюхин родился в селе Зорино Обоянского района. Получил образование в Зоринской СОШ, а затем окончил Обоянский гуманитарно-технологический колледж.

В июне 2019 года Юрия Плюхина призвали на срочную службу, где он заключил контракт с Вооруженными силами РФ. 16 июля 2023 года подписал второй контракт.

Алина Ковалева

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