Песков: выводы Херша и спецслужб РФ о взрывах на «Северных потоках» совпадают

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» так или иначе были организованы США и Великобританией, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, данные российских спецслужб о причинах взрывов и информация американского журналиста Сеймура Херша, также обвинявшего Вашингтон, совпадают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы»,— заверил представитель Кремля во время пресс-колла.

Как утверждает господин Песков, «де-факто такой террористический акт» против критической энергетической инфраструктуры «так или иначе, конечно, был организован Соединенными Штатами Америки и Великобританией». «И они так или иначе причастны к этому террористическому акту»,— уверен пресс-секретарь.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2023-го господин Херш в своей публикации со ссылкой на один источник заявил, что к ЧП причастны США. Западные СМИ писали, что за взрывами может стоять проукраинская группировка. Сеймур Херш уверял, что Вашингтон подготовил для СМИ эту «ложную версию» ЧП.

Дания, Германия и Швеция проводят совместное расследование, Россию к нему присоединяться не приглашали. Немецкие СМИ на этой неделе написали, что к подрывам «Северных потоков» причастен украинский бизнесмен.

Подробнее о произошедшем — в подборке «Ъ».

Лаура Кеффер