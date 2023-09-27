Пескову неизвестно о задержании Варданяна властями Азербайджана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о задержании бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна на границе Азербайджана. Он сказал, что Москва готова защитить его права при наличии у экс-министра гражданства РФ. При этом ему неизвестно, остался ли у господина Варданяна паспорт РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господина Пескова во время пресс-колла попросили прокомментировать информацию об аресте бывшего чиновника. «Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет. Но в любом случае он же и российский гражданин, у него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место какое-то задержание, это обычная практика. И, конечно, мы будем защищать его права»,— заверил представитель Кремля.

Ему напомнили о том, что в 2022 году Рубен Варданян отказался от гражданства России. «Ну вот здесь, да, я не уверен, поэтому я не берусь это комментировать точно. Но у него было российское гражданство. Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело, но, опять же, боюсь ошибиться. Мне неизвестно о том, что он был задержан, я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще и есть ли у него российское гражданство, я бы так сказал»,— уточнил Дмитрий Песков.

Господин Варданян с 1985 года жил в России. В сентябре 2022-го он решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. В декабре того же года Владимир Путин удовлетворил его прошение о выходе из гражданства РФ. Он занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по 23 февраля 2023-го. На его отставке настаивал Азербайджан, так как Рубен Варданян является сторонником объединения Армении и НКР.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной республике. Спустя сутки Баку и власти Карабаха договорились о прекращении огня. СМИ писали, что Азербайджан потребовал выдать ему госдеятелей Карабаха. Сегодня, 27 сентября, стало известно о задержании господина Варданяна.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Лаура Кеффер