В Воронеже экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве с закупкой гумпомощи, выпустили из СИЗО

Центральный райсуд Воронежа смягчил меру пресечения бывшему замдиректора областного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность» Валентину Плахотину, обвиняемому в мошенничестве. По ходатайству следователя вместо заключения под стражу ему был назначен запрет определенных действий. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе суда. Мера пресечения будет действовать до 2 ноября.

В суде уточнили, что ближайшие два месяца господину Плахотину нельзя будет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями по его делу. Также он будет обязан являться к следователю или в суд по вызову. По данным источников «Ъ-Черноземье» в силовых структурах, мера пресечения была изменена в связи с тем, что фигурант признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.

В середине мая Валентин Плахотин был арестован по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) на 8 млн руб. с закупками гуманитарной помощи для участников спецоперации. По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, у силовиков могли возникнуть вопросы к приобретению квадрокоптеров: поставлявший их индивидуальный предприниматель был зарегистрирован в этом статусе незадолго до заключения контракта, а цены оказались выше примерно на 15-20% относительно стоимости на аналогичные устройства в феврале.

После ареста господин Плахотин и почти вся команда учреждения, курировавшая закупки гумпомощи для военных, были уволены. Кроме того, покинул свой пост директор структуры Михаил Гусев — его место занял Юрий Гущин.

Алина Морозова

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