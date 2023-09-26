МИД Канады: Энтони Рот должен уйти в отставку после чествования эсэсовца

Спикер Палаты общин Энтони Рот должен уйти в отставку после чествования в канадском парламенте 98-летнего украинца, который служил в дивизии СС «Галичина». Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blair Gable, Reuters Фото: Blair Gable, Reuters

«То, что случилось в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку»,— сказала министр (цитата по «РИА Новости»).

На заседании парламента Канады, которое посетил президент Украины Владимир Зеленский, спикер Палаты общин Энтони Рот попросил всех поаплодировать 98-летнему украинскому участнику Второй мировой войны Ярославу Хунке. Господин Рот назвал его «украинским и канадским героем», который «боролся за независимость Украины и против русских».

Позже в центре по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» заявили, что Ярослав Хунка служил в 14-й дивизии СС «Галичина». По их информации, военные преступления этой воинской части документально доказаны. Центр попросил от канадского правительства публичных извинений.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил появление бывшего члена СС в парламенте Канады, извинений потребовал и польский посол Витольд Дзельский. Российский посол в Канаде Олег Степанов также сообщил о планах отправить ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны, а в Кремле заявили, что «подобная неряшливость памяти возмутительна».

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Подставили канадцы своего союзника"».

Петр Бузлаев