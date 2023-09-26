Владелец группы ЛСР Андрей Молчанов передал 10% акций сыну

Руководитель и основной бенефициар ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов сократил свою долю в компании с 65,1% до 55,1%. При этом его сын — Егор Молчанов — в свою очередь увеличил долю с 1% до 11%. Об этом свидетельствуют данные центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Молчанов-старший ранее уже передавал своему сыну 10% акций Группы ЛСР, однако в июне этого года снова увечил свою долю в компании с 55,1% до 65,1%.

Напомним, в начале августа Группа ЛСР премировала 10 сотрудников акциями общей стоимостью 17,4 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе компании, топ-менеджеры группы стали владельцами акций в рамках программы мотивации, не раскрывая никаких деталей. Из 21,5% общего объема переданных акций 15% получил генеральный директор холдинга Андрей Молчанов.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «"Группа ЛСР" премировала топ-менеджеров акциями».

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