Южная Корея впервые за 10 лет провела военный парад

Южная Корея продемонстрировала передовое вооружение на параде в честь 75-летия создания вооруженных сил страны. Это первый военный парад, прошедший в Сеуле с 2013 года, передает южнокорейское издание «Yonhap».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бронетехника южнокорейской морской пехоты на параде Фото: AP / Ahn Young-joon Военный на фоне бронетехники Фото: Reuters / Kim Hong-Ji/Pool Военнослужащие демонстрируют свои навыки традиционного корейского боевого искусства тхэквондо Фото: Reuters / Kim Hong-Ji/Pool Курсанты южнокорейских военных училищ на параде Фото: AP / Ahn Young-joon Военные демонстрируют навыки тхэквондо Фото: Reuters / Kim Hong-Ji/Pool Военнослужащие Южной Кореи Фото: Ahn Young-joon / AP На параде представлены разные виды оружия, в том числе баллистические ракеты Фото: Ahn Young-joon / AP Из-за дождя организаторы парада отменили полеты истребителей-бомбардировщиков F-35 и вертолетов AH-64 Apache Фото: Sun Dae-yeon / Yonhap / AP Следующая фотография 1 / 8 Бронетехника южнокорейской морской пехоты на параде Фото: AP / Ahn Young-joon Военный на фоне бронетехники Фото: Reuters / Kim Hong-Ji/Pool Военнослужащие демонстрируют свои навыки традиционного корейского боевого искусства тхэквондо Фото: Reuters / Kim Hong-Ji/Pool Курсанты южнокорейских военных училищ на параде Фото: AP / Ahn Young-joon Военные демонстрируют навыки тхэквондо Фото: Reuters / Kim Hong-Ji/Pool Военнослужащие Южной Кореи Фото: Ahn Young-joon / AP На параде представлены разные виды оружия, в том числе баллистические ракеты Фото: Ahn Young-joon / AP Из-за дождя организаторы парада отменили полеты истребителей-бомбардировщиков F-35 и вертолетов AH-64 Apache Фото: Sun Dae-yeon / Yonhap / AP

В параде участвовало около 3700 военнослужащих и более 170 единиц военной техники, включая танки К2, беспилотные летательные аппараты и ракеты класса «земля—земля» «Хенму». Также был продемонстрирован зенитный ракетный комплекс большой дальности, предназначенный для поражения баллистических ракет. В шествии приняли участие 300 американских военных, чтобы напомнить о военном союзе двух стран, которому в нынешнем году исполняется 70 лет.

На параде присутствовал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Ранее он осмотрел военную технику на авиабазе в Соннаме — на памятной церемонии по случаю годовщины образования южнокорейских вооруженных сил.

Там президент отметил, что северокорейский режим должен осознавать, что ядерное оружие не сможет гарантировать безопасность. «Если Северная Корея использует ядерное оружие, ответ союза Южной Кореи и США приведет к концу ее режима»,— сказал президент в своей речи на авиабазе в городе Соннам (цитата ТАСС).

Раньше военные парады в Сеуле проводились каждые пять лет, однако предыдущий парад в 2018 году был отменен из-за «стремления к межкорейскому примирению».

В сентябре, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, Юн Сок Ёль назвал возможные поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии прямой провокацией. Главы дипведомств США, Японии и Южной Кореи обсудили меры противодействия военному сотрудничеству России и КНДР.

В ответ на выступление президента Южной Кореи центральное телеграфное агентство КНДР назвало президента Южной Кореи идиотом. Это заявление можно считать официальным ответом Северной Кореи. В то же время МИД России заявил, что высказывания Юн Сок Ёля наносят «серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям».

12 сентября лидер Северной Кореи прибыл с визитом в Россию. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. 17 сентября Ким Чин Ын встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили ситуацию в мире и вопросы сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

Подробнее о реакции на визит Ким Чин Ына — в материале «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Александра Горошилова