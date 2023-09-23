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Коммерсантъ FM
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Главы дипведомств США, Японии и Южной Кореи обсудили сотрудничество РФ и КНДР

Руководители дипломатических ведомств Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили меры противодействия военному сотрудничеству России и КНДР. Дипломаты анонсировали разработку совместных ответных мер в случае, если между Москвой и Сеулом будет заключение официальное соглашение о поставках оружия.

«Министры трех стран выразили серьезную обеспокоенность в связи с обсуждением военного сотрудничества, включая возможность оружейной сделки между Россией и Северной Кореей»,— говорится в сообщении МИД Южной Кореи. В релизе уточняется, что южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин, его японская коллега Ёко Камикава и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились, что три страны «совместно и решительно ответят на любое действие, которое угрожает региональной безопасности и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, и будут сотрудничать с международным сообществом».

19 сентября посол России в Сеуле Андрей Кулик был вызван в МИД Южной Кореи. В ходе встречи первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин призвал Россию немедленно прекратить военное сотрудничество с КНДР и соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН. Чан Хо Чжин также отметил, что любые действия со стороны России, которые нарушают резолюцию Совета безопасности ООН, окажут «значительное негативное влияние» на отношения РФ и Южной Кореи.

Опасения США, Японии и Южной Кореи насчет возможного военного сотрудничества РФ и КНДР усилились на фоне недавнего визита в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына. В рамках поездки Ким Чен Ын встретился с президентом Владимиром Путиным, вице-премьером Денисом Мантуровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Что обсуждали на личной встрече господа Путин и Ким, неизвестно, однако Южная Корея предположила, что речь шла о вооружениях, и пригрозила России санкциями.

Александр Кислов

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