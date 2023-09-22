МИД РФ: заявления лидера Южной Кореи наносят ущерб отношениям стран

Высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес России в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН наносят «серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям». Об этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил во время встречи с послом Южной Кореи в Москве Ли До Хуном 21 сентября.

«К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Как уточнило ведомство, Ли До Хун пообещал «незамедлительно» доложить российскую позицию в Сеул. Во время встречи стороны также обсудили ситуацию в Северо-Восточной Азии и другие вопросы.

Юн Сок Ёль, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что возможные поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии — прямая провокация. Незадолго до этого он говорил, что военное сотрудничество России и КНДР «незаконно и неправомерно». 19 сентября посол РФ в Сеуле Андрей Кулик был вызван в МИД Южной Кореи. Представители ведомства призвали Россию прекратить военное сотрудничество с КНДР.

Заявления прозвучали на фоне визита лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток. В ходе визита он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Детали переговоров не уточнялись. По данным The New York Times, Северная Корея заинтересована в поставках российских передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок. Россия, как писала газета, хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

О реакции на визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Лусине Баласян