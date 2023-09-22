Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ: заявления лидера Южной Кореи наносят ущерб отношениям стран

Высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес России в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН наносят «серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям». Об этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил во время встречи с послом Южной Кореи в Москве Ли До Хуном 21 сентября.

«К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Как уточнило ведомство, Ли До Хун пообещал «незамедлительно» доложить российскую позицию в Сеул. Во время встречи стороны также обсудили ситуацию в Северо-Восточной Азии и другие вопросы.

Юн Сок Ёль, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что возможные поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии — прямая провокация. Незадолго до этого он говорил, что военное сотрудничество России и КНДР «незаконно и неправомерно». 19 сентября посол РФ в Сеуле Андрей Кулик был вызван в МИД Южной Кореи. Представители ведомства призвали Россию прекратить военное сотрудничество с КНДР.

Заявления прозвучали на фоне визита лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток. В ходе визита он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Детали переговоров не уточнялись. По данным The New York Times, Северная Корея заинтересована в поставках российских передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок. Россия, как писала газета, хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

О реакции на визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...