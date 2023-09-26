Медведев: России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле. Он отметил, что такой конфликт приведет к «большим издержкам для человечества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В качестве причин для вероятного столкновения он назвал поставки Украине американских танков Abrams и планы предоставить ей ракеты большей дальности типа ATMS, а также скандал с приглашением 98-летнего украинского члена СС в канадский парламент. «Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м»,— написал Дмитрий Медведев в Telegram.

Вчера, 25 сентября, Киев получил первую партию танков Abrams, об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. 22 сентября канал NBC сообщил, что президент США Джо Байден сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что планируется передать Киеву «небольшое количество» ракет ATACMS в ближайшее время. В Белом доме эту информацию не подтвердили. Украина обещала не использовать ракеты для ударов по территории РФ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер