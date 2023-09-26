Маск ответил Трюдо на обвинение России в пропаганде

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который призвал противостоять «российской пропаганде». Господин Трюдо заявил об этом после скандала с приглашением 98-летнего украинского члена СС в канадский парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

Выступая перед журналистами вчера, 25 сентября, Джастин Трюдо сказал, что «очень расстроен ситуацией», но отметил, что спикер Палаты общин Энтони Рота уже «признал свою ошибку и извинился». «Я думаю, что будет действительно важно, чтобы все мы выступили против российской пропаганды, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и безоговорочную поддержку Украины»,— добавил господин Трюдо.

Илон Маск отреагировал на видео с выступлением премьера, опубликованное в соцсети X. «Не хочу их шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией»,— написал американский предприниматель в своем аккаунте.

На заседании парламента Канады 22 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского господин Рота попросил поаплодировать приглашенному украинцу Ярославу Хунке, который во время Второй мировой войны служил в составе СС «Галичина». Спикер Палаты общин представил его как «ветерана борьбы против русских». Джастин Трюдо уверял, что ни он, ни делегация господина Зеленского не знали о приглашении в парламент бывшего члена СС. Посольство РФ направило в МИД Канады и офис премьер-министра страны ноту протеста. Власти Польши и Белоруссии потребовали от канадских властей извинений. Ситуацию также осудила ООН.

Дивизия СС «Галичина» участвовала в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция. С осени 1943 года подразделения дивизии использовали в операциях против партизан на территории Европы. Члены дивизии подавляли Словацкое восстание.

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Лаура Кеффер