В петербургских филиалах двух крупных банков сменились топ-менеджеры

Региональным управляющим Альфа-банком в Санкт-Петербурге (также осуществляет руководство подразделениями кредитной организации в Ленинградской области и Республике Карелия) назначен Антон Кузнецов, до этого возглавлявший филиал в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на официального представителя Альфа-банка 25 сентября сообщает «Деловой Петербург».

Предыдущий топ-менеджер петербургского филиала Альфа-банка Сергей Кульпин проработал на позиции регионального управляющего чуть более трех лет. О его дальнейших карьерных планах пока не сообщается.

Одновременно с этим новым директором петербургского офиса Росбанка назначена Елизавета Тимофеева, которая до этого руководила направлением по развитию премиального бизнеса «ЮниКредит банка» в Петербурге.

В свою очередь бывший топ-менеджер петербургского филиала Росбанка Денис Колов, проработавший на этой должности чуть более двух лет, теперь, по данным «ДП», работает в банке «Санкт-Петербург», где занял пост заместителя директора департамента развития клиентской базы.

Напомним, что с весны 2022 года Центробанк разрешил российским банкам не раскрывать информацию о персональном составе органов управления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после повышения ключевой ставки ЦБ петербургские банки отметили резкий приток вкладчиков.

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