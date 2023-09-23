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Коммерсантъ FM
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Зеленский наградил в Люблине польских волонтеров

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается на Украину после Генассамблеи ООН через Польшу. Он посетил город Люблин и вручил там награды польским волонтерам. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

«По пути в Украину имел честь отметить в Люблине усилия граждан Польши, волонтеров, неравнодушных сердец… Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, которая помогает защищать свободу всей нашей Европы!» — сообщил президент.

Владимир Зеленский наградил польскую журналистку Бьянку Залевскую, которая освещала боевые действия на востоке Украины с 2014 года. Позже она как волонтер помогала перевозить украинских детей на лечение в детские госпитали Польши.

Награду из рук Владимира Зеленского также получил медик-спасатель, глава волонтерской медицинской команды, преподаватель Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине Дамиан Дуда. Он лечил украинских военных, основал фонд по закупке медикаментов и проводил тренинги для журналистов и волонтеров перед поездкой в зону боевых действий.

20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна прекратит поставлять оружие Украине из-за увеличившихся расходов на собственную оборону. Президент Польши Анджей Дуда уточнил, что речь идет про новое оружие, которое закупают для польских войск.

Подробности — в материале «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

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