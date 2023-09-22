Право на взыскание 800 млн рублей с воронежского «Рудгормаша» выставили на повторные торги

Право взыскания 798,8 млн руб. дебиторской задолженности с ООО «УК "Рудгормаш"» выставлено на повторные торги путем публичного предложения. Начальная цена составляет 718,9 млн руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий ЗАО «УГМК-Рудгормаш» (старое юрлицо машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева) Виталий Чабанов. Именно этому акционерному обществу ООО «УК "Рудгормаш"» задолжало указанную сумму.

По условиям торгов, начальная цена лота будет снижаться на 10% в течение семи дней, пока не достигнет 1% от начальной, а именно 7,2 млн руб. Заявки на участие принимаются с 25 сентября до 11 декабря.

Этим летом задолженность дважды вставляли на аукционы. Сначала без дисконта, затем — по начальной цене в 718 млн руб. По данным Федресурса, они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Процедура наблюдения в отношении ООО «УК "Рудгормаш"» была введена 1 февраля 2023 года. Сумма задолженности перед кредиторами, по состоянию на октябрь 2022-го, составляла 1,3 млрд руб. 1 сентября стало известно, что компания обжалует включение в реестр требований кредиторов требования ЗАО «УГМК-Рудгормаш» в размере 798,8 млн руб.

У ЗАО «УГМК-Рудгормаш» накопилось долгов на 319 млн руб. Они возникли еще восемь лет назад из-за недоимок по налогам и обязательным платежам в бюджет. Как считают налоговики, в ходе деятельности компании реализовывалась схема, при которой на ООО «УК "Рудгормаш"» выводилась прибыль, тогда как долги перед контрагентами оставались в ЗАО «УГМК-Рудгормаш», которое впоследствии было обанкрочено.

В деле о банкротстве ЗАО арбитражный суд Воронежской области решил привлечь к субсидиарной ответственности нынешнее основное юрлицо холдинга ООО «УК "Рудгормаш"», бывшего держателя 80% акций «УГМК-Рудгормаша» Марию Герасимову и экс-гендиректора ЗАО Аркадия Можаитова, бывшего вице-губернатора эпохи Владимира Кулакова. Однако господин Можаитов не согласился с этим решением и попытался его обжаловать. 3 февраля 2023 года он скончался на 68-м году жизни.

Подробнее о споре — в материале «Ъ-Черноземье» «"Рудгормаш" разделил долги».

Алина Морозова

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