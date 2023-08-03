Право на взыскание 800 млн рублей с воронежского «Рудгормаша» продают на торгах за 718 млн рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «УГМК-Рудгормаш» (старое юрлицо машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева) Виталий Чабанов опубликовал на Федресурсе информацию о проведении повторных торгов по реализации дебиторской задолженности в размере 798,8 млн руб. Речь идет о сумме, которую акционерному обществу задолжало ООО «УК "Рудгормаш"». Начальная цена составляет 718 млн руб.

Нынешним летом уже проводились торги по продаже суммы долга; тогда задолженность предлагалась без дисконта. Однако 1 августа они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. На следующий день конкурсный управляющий разместил информацию о новом аукционе.

Подать заявку на участие в торгах можно будет с 7 августа по 12 сентября. Победителя планируют выбрать 13 сентября.

Процедура наблюдения в отношении ООО «УК "Рудгормаш"» была введена 1 февраля 2023 года. Сумма задолженности перед кредиторами, по состоянию на октябрь 2022-го, составляла 1,3 млрд руб.

У ЗАО «УГМК-Рудгормаш» накопилось долгов на 319 млн руб. Они возникли еще восемь лет назад из-за недоимок по налогам и обязательным платежам в бюджет. Как считают налоговики, в ходе деятельности компании реализовывалась схема, при которой на ООО «УК "Рудгормаш"» выводилась прибыль, тогда как долги перед контрагентами оставались в ЗАО «УГМК-Рудгормаш», которое впоследствии было обанкрочено.

В деле о банкротстве ЗАО арбитражный суд Воронежской области решил привлечь к субсидиарной ответственности нынешнее основное юрлицо холдинга ООО «УК "Рудгормаш"», бывшего держателя 80% акций «УГМК-Рудгормаша» Марию Герасимову и экс-гендиректора ЗАО Аркадия Можаитова, бывшего вице-губернатора эпохи Владимира Кулакова. Однако господин Можаитов не согласился с этим решением и попытался его обжаловать. 3 февраля 2023 года он скончался на 68-м году жизни.

Подробнее о споре — в материале «Ъ-Черноземье» «"Рудгормаш" разделил долги».

Алина Морозова

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