Полицейские разблокировали здание посольства РФ в Ереване

Полицейские сегодня, 20 сентября, ночью разблокировали здание посольства России в Ереване, рядом с которым накануне собрались протестующие. Несколько из них были задержаны, сообщает ТАСС. Точное число задержанных не приводится.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Обострение также перекинулось в Ереван, где тысячи протестующих пошли на штурм здания правительства. В ходе протестов, по данным армянского Минздрава, пострадали более 30 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лаура Кеффер