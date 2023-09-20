Блинкен заявил о готовности Алиева прекратить военные действия в Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о ситуации в Нагорном Карабахе. Господин Блинкен призвал «немедленно прекратить военные действия» и любую эскалацию в регионе.

«Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует, и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе»,— сообщили в пресс-службе Госдепа.

Как отмечается в сообщении, Ильхам Алиев выразил готовность прекратить боевые действия и провести встречу с представителями Нагорного Карабаха. Пресс-служба азербайджанского лидера свою версию разговора не представила.

19 сентября Энтони Блинкен также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они «подчеркнули недопустимость применения силы», сообщали в пресс-службе армянского правительства. Как позднее уточнили в Госдепе, господин Блинкен заверил собеседника, что США «полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении».

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Минобороны страны потребовало полного вывода армянских военных из Карабаха и роспуска «режима в Степанакерте». По данным властей Нагорного Карабаха, в результате обстрелов погибли 27 человек. МИД РФ призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирного населения. МИД Франции призвал Азербайджан остановить эскалацию, а также потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян