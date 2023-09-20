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Коммерсантъ FM
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Блинкен заявил о готовности Алиева прекратить военные действия в Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о ситуации в Нагорном Карабахе. Господин Блинкен призвал «немедленно прекратить военные действия» и любую эскалацию в регионе.

«Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует, и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе»,— сообщили в пресс-службе Госдепа.

Как отмечается в сообщении, Ильхам Алиев выразил готовность прекратить боевые действия и провести встречу с представителями Нагорного Карабаха. Пресс-служба азербайджанского лидера свою версию разговора не представила.

Что политики говорили о мире в Нагорном Карабахе

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19 сентября Энтони Блинкен также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они «подчеркнули недопустимость применения силы», сообщали в пресс-службе армянского правительства. Как позднее уточнили в Госдепе, господин Блинкен заверил собеседника, что США «полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении».

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Минобороны страны потребовало полного вывода армянских военных из Карабаха и роспуска «режима в Степанакерте». По данным властей Нагорного Карабаха, в результате обстрелов погибли 27 человек. МИД РФ призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирного населения. МИД Франции призвал Азербайджан остановить эскалацию, а также потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян

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Последствия обстрела Нагорного Карабаха

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Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

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Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

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