Глава Пентагона анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams

Американские танки Abrams прибудут на Украину в скором времени, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Танки будут оснащены 120-мм снарядами из обедненного урана, о поставках которых Вашингтон объявил в сентябре. При этом с них будет снята современная броня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские военнослужащие на фоне танка Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters Американские военнослужащие на фоне танка Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые ранее обещали поставить Соединенные Штаты, скоро прибудут на Украину»,— сообщил господин Остин перед встречей контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в ФРГ (цитата по AFP). Точную дату он не назвал.

Президент США Джо Байден еще в январе объявил об отправке Украине танков Abrams. В мае их доставили в Германию. В том же месяце украинских военных начали обучать управлять ими, а в августе они закончили обучение.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер