«Фонтанка»: вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

Вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в результате крушения бизнес-джета, официально сменила фамилию: теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные СПАРК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любовь Кряжева до недавнего времени носила фамилию Пригожина

Фото: Соцсети Любови Пригожиной Любовь Кряжева до недавнего времени носила фамилию Пригожина

Фото: Соцсети Любови Пригожиной

Как сообщает издание, данные о смене фамилии госпожи Кряжевой поступили в СПАРК 15 сентября. Как утверждает «Фонтанка», Кряжева — девичья фамилия вдовы Евгения Пригожина.

Супруга основателя ЧВК является совладельцем, в частности, зарегистрированных в Санкт-Петербурге компаний «Магазин Купцов Елисеевых», «Альфа», «Музей шоколада», «Каскад» и «Агат-А», следует из данных СПАРК.

9 сентября в Санкт-Петербурге было открыто наследственное дело Евгения Пригожина. В качестве даты смерти в реестре указано 23 августа — день крушения Embraer Legacy 600 в Тверской области. 16 сентября в реестре появилось наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, который также находился в разбившемся самолете.

Все десять человек, находившихся на борту Embraer Legacy 600, погибли. Евгений Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. Причины крушения самолета неизвестны. СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Помимо ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин владел организациями, которые занимаются деловой застройкой, торговлей и другим. Его основной бизнес находился в Сакнт-Петербурге. По мнению экспертов, после смерти предпринимателя его фирмы могут продолжить работу. Однако до сих пор неизвестно, кто станет новым владельцем предприятий Евгения Пригожина: часть бизнеса не была записана ни на него, ни на его родственников.

Подробнее о будущем активов основателя ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ-СПб» «На обломках империи».

Эрдни Кагалтынов