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Главные новости за 15 сентября. Белгород, Курск, Воронеж, Орел

Белгородскую область 14 сентября атаковали с помощью 81 боеприпаса.

Два фермера, скупщик мяса и ветврач попали под уголовные дела из-за вспышек сибирской язвы в Воронежской области.

Первый орловский вице-губернатор Вадим Соколов стал сенатором от региона.

Обвиняемому в убийстве двух бойцов ЧВК «Вагнер» под Воронежем продлили арест.

Со стороны Украины обстреляна курская Елизоветовка; есть разрушения.

Сибирская язва подтвердилась у воронежского подростка, госпитализированного из Богучарского района.

Липецкое УФАС проверит жалобы абонентов MTC на подорожание тарифов.

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