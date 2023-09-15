Главные новости за 15 сентября. Белгород, Курск, Воронеж, Орел

Белгородскую область 14 сентября атаковали с помощью 81 боеприпаса.

Два фермера, скупщик мяса и ветврач попали под уголовные дела из-за вспышек сибирской язвы в Воронежской области.

Первый орловский вице-губернатор Вадим Соколов стал сенатором от региона.

Обвиняемому в убийстве двух бойцов ЧВК «Вагнер» под Воронежем продлили арест.

Со стороны Украины обстреляна курская Елизоветовка; есть разрушения.

Сибирская язва подтвердилась у воронежского подростка, госпитализированного из Богучарского района.

Липецкое УФАС проверит жалобы абонентов MTC на подорожание тарифов.