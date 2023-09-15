Белгородскую область 14 сентября атаковали с помощью 81 боеприпаса

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных украинскими силовиками ударах по гражданской инфраструктуре региона 14 сентября. Под огонь попали три района и городских округа, но пострадавших и разрушений нет:

в Белгородском районе 11 артиллерийских снарядов разорвалось в селе Красный Хутор, восемь — в Нехотеевке, по шесть — в Щетиновке и Черемошном. В селе Солнцевка одно взрывное устройство сброшено с беспилотника;

в Краснояружском районе два осколочных боеприпаса сброшено с БПЛА на окраине Колотиловки. Два артиллерийских снаряда разорвались на окраине Теребрена;

в Шебекинском округе по Красному выпустили пять артиллерийских мин, по Зиборовке — четыре снаряда, по Терезовке и Середе — по три мины. Также в Середе сброшено с БПЛА одно взрывное устройство. Из гранатомета обстреляна Новая Таволжанка (зафиксировано 29 выстрелов).

Сутками ранее регион обстреляли 138 снарядами.

Олег Мухин