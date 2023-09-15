Обвиняемому в убийстве двух бойцов ЧВК «Вагнер» под Воронежем продлили арест

Ленинский райсуд Воронежа по ходатайству следственных органов продлил на два месяца меру пресечения в виде ареста Ярославу Шеховцову, обвиняемому в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе суда, срок его содержания в СИЗО продлен по 13 ноября включительно.

Мужчину задержали в середине июля. Расследованием его уголовного дела занимается управление Следственного комитета России по Воронежской области. Оно было возбуждено после того, как 6 июля этого года на территории Хохольского района были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Убитые являлись бойцами частной военной компании «Вагнер». По версии следствия, они могли быть убиты сослуживцем за отказ от участия в мятеже 24 июня. Тогда колонны ЧВК двигались на Москву и прошли через Воронежскую и Липецкую области.

В Следственном комитете после задержания обвиняемого сообщали, что он дал признательные показания.

Владимир Зоркий

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