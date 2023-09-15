Липецкое УФАС проверит жалобы абонентов MTC на подорожание тарифов

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Липецкой области сообщило о проверке жалоб абонентов MTC на повышение тарифов. По их словам, в уведомлениях оператора говорится, что с 28 сентября ежемесячная плата вырастет на 59 руб. в ряде тарифов.

УФАС направит оператору запрос об обстоятельствах роста абонентской платы. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Ранее липецкое УФАС заявило о намерении проверить возможные манипуляции при при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Это произошло после появления проблем с обеспечением аграриев макрорегиона дизельным топливом в период осенних полевых работ и роста цен на него.

Подробнее о сложившейся ситуации на топливном рынке — в материале «Ъ-Черноземье» «Урожай просит дизеля».

Алина Морозова

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