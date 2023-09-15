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Коммерсантъ FM
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Румыния ужесточила ограничения на полеты вдоль границы с Украиной

Министерство национальной обороны Румынии сообщило о введений дополнительных ограничений на полеты в воздушном пространстве страны, примыкающем к границе с Украиной. Эта мера действует с 13 сентября в северном районе Добруджи, между Сулиной и Галацем, на глубине 20–30 км внутри воздушного пространства страны до высоты 4 тыс. м.

В этой зоне не разрешены полеты пилотируемых или непилотируемых самолетов. Исключение делают для государственных самолетов, включая лайнеры спасательной службы, и самолетов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Уведомление о соответствующих ограничениях было отправлено по официальным каналам связи гражданскими и военными авиационными властями других стран.

В мае 2022 года Румыния ограничила полеты вдоль границы с Украиной на глубине 8 км внутри национального воздушного пространства до высоты 1 тыс. м. Ужесточить действующие меры решили «на фоне усиления российских атак на украинские порты на Дунае», чтобы «обеспечить более эффективные возможности для наблюдения и контроля за использованием воздушного пространства», уточнили в ведомстве.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. Минобороны РФ сообщало, что с 20 июля все суда, идущие через Черное море в украинские порты, могут признаваться военными целями. 5 августа Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы. В сентябре британский премьер Риши Сунак заявил, что Великобритания активизирует разведку в акватории Черного моря, чтобы предотвращать удары по судам, перевозящим продовольствие или направляющимся в украинские порты.

6, 9 и 13 сентября на приграничной с Украиной территории Румынии находили обломки беспилотников. Власти Румынии выразили протест России из-за нарушения воздушного пространства. В МИД РФ утверждают, что Румыния не знает наверняка, кому принадлежат обломки.

Лаура Кеффер

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