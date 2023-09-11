«РИА Новости»: «Луна-25» могла разбиться из-за неисправности прибора для измерения ускорения

Причиной крушения «Луны-25» могла стать неисправность прибора для измерения ориентации и измерения, сообщил источник «РИА Новости». Прибор передает данные по ориентации космической станции и скорости полета на компьютер станции и тот выдает команду двигателю.

Источник российского госагентства отметил, что прибор «Биус-Л» не проходил испытаний в космосе. По его мнению, между «новинкой» и испытанным устройством следует выбирать второй вариант. Собеседник «РИА Новости» отметил, что это только одна из версий, окончательное решение вынесет аварийная комиссия.

«Биус-Л» был разработан Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина. Сделан полностью из российских комплектующих, включая электронику. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский ранее говорил, что перед разработчиками стояла задача сделать прибор в кратчайшие сроки.

«Луну-25» запустили 11 августа, это был первый запуск российской лунной станции почти за 50 лет. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что связь с «Луной-25» потеряна. По предварительным данным, она перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Миссию планируют повторить в 2026 году.

Леонид Уварчев