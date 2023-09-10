Главные новости за 10 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани завершились двухдневные муниципальные выборы. К концу второго дня явка на голосовании составила почти 42%.

В Краснодаре уничтожили 154,3 кг мясных субпродуктов, в которых обнаружили генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Краснодар занял третье место в рейтинге самых дорогих мегаполисов России по мнению местных жителей.

В Крыму на имя 41-летнего жителя Ялты, который погиб в ДТП в июле 2023 года, еще на протяжении месяца присылали штрафы и протоколы за нарушения правил дорожного движения.

В ДТП в станице Ладожской пострадала женщина и трое ее несовершеннолетних детей.

Вратарь Матвей Сафонов и защитник Сергей Волков вызваны в национальную сборную по футболу для участия в матче с командой Катара, который состоится 12 сентября.

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