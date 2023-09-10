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Мать с тремя детьми пострадала в ДТП в Усть-Лабинском районе

В ДТП в станице Ладожской пострадала женщина и трое ее несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ОВД по Усть-Лабинскому району.

Авария в станице Ладожской, 10 сентября 2023 года

Авария в станице Ладожской, 10 сентября 2023 года

Фото: ОМВД по Усть-Лабинскому району

Авария в станице Ладожской, 10 сентября 2023 года

Фото: ОМВД по Усть-Лабинскому району

Авария произошла 10 сентября около 9:50 на перекрестке улиц Голощапова и Красной. По предварительной версии, 35-летний водитель автомобиля Mercedes не уступил дорогу Mitsubishi и столкнулся с ним. Все пострадавшие находились в японском автомобиле. Самому младшему из трех детей, находившихся в машине, всего два года.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии. О состоянии пострадавших и виновника аварии не сообщается.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП в станице Холмской, в котором погиб двухлетний мальчик.

Александр Орлов

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