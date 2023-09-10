Двух игроков «Краснодара» вызвали в сборную России на матч с Катаром

Вратарь Матвей Сафонов и защитник Сергей Волков вызваны в национальную сборную по футболу для участия в матче с командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

10 сентября футболисты вылетели в Доху, где 12 сентября товарищеская встреча с Катаром в рамках учебно-тренировочного сбора.

Ранее в Каир вылетел еще один состав футболистов, который 11 сентября встретится со сборной Египта. В состав этой команды вошел еще один вратарь «Краснодара» Станислав Акгацев, а также двое представителей «Сочи» – защитник Вячеслав Литвинов и полузащитник Кирилл Кравцов.

Александр Орлов

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