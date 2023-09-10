Житель Крыма месяц после смерти получал штрафы за нарушение ПДД

В Крыму на имя 41-летнего жителя Ялты, который погиб в ДТП в июле 2023 года, еще на протяжение месяца присылали штрафы и протоколы за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Издание утверждает, что к этому оказались причастны два инспектора ГИБДД – 34-летний капитан и 37-летний майор, которые таким образом решили улучшить статистику своей работы. Так, в отношении умершего ялтинца составили два протокола за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования и переход дороги в неположенном месте. Последнее нарушение было зафиксировано всего несколько дней назад, добавляет Shot.

По информации телеграм-канала, как только о нарушениях полицейских стало известно, они сразу же ушли на больничный – коллеги из следственного отдела пока не могут их опросить.

ГУ МВД и ГИБДД Крыма информацию о действиях сотрудников пока не комментировали.

Александр Орлов

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