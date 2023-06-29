Чехия запретила россиянам участвовать в спортивных соревнованиях

Правительство Чешской республики на заседании 28 июня приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых турнирах и матчах проходящих в стране. Об этом сообщается в пресс–релизе кабинета министров. Запрет был введен по инициативе Министерства образования и носит двусторонний характер. Участие чешских спортсменов в турнирах и матчах на территории РФ также запрещается.

Данный запрет был инициирован совместными усилиями спортивных ассоциаций и национального спортивного агентства. Фактически он исключает участие сборной России по хоккею в ЧМ-2024 в Чехии.

Чешский олимпийский комитет (ЧОК) также выступает против участия российских спортсменов в отборах на ОИ-2024. ЧОК также предложил российским и белорусским спортсменом подписать заявления под присягой, в котором говорится о осуждении агрессии против любого государства—члена ООН. Комитет считает, что это единственный путь на олимпиаду для спортсменов из РФ и Белоруссии.

Чешская республика не первая вводит такие санкции против российских спортсменов. В середине июня, польские власти отказались выдавать визы российским фехтовальщикам. Глава МОК Томас Бах тогда раскритиковал действия польских властей и назвал их дискриминационными. МОК все еще не принял окончательного решения о участии спортсменов из РФ на ОИ-2024 в Париже