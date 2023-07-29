WTA проанализирует недопуск россиянок на турнир в Чехии

Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила о недопустимости дискриминации после того, как Чехия отказалась пускать в страну россиянок и белорусок. Ассоциация намерена проанализировать действия организаторов турнира в Праге.

«Игроки из России и Белоруссии продолжают участвовать в турнирах WTA в нейтральном статусе. Несмотря на их нейтралитет, власти Чехии отказали в допуске некоторым спортсменам на турнир WTA, который должен пройти в Праге на следующей неделе»,— говорится в заявлении WTA в Twitter.

WTA отметила, что правила ассоциации устанавливают, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в турнирах под эгидой этой ассоциации «на основе их заслуг, без дискриминации». «Мы продолжим анализировать ситуацию, учитывая важные соображения, касающиеся сложных геополитических вопросов»,— отмечается в заявлении.

В Чехии ранее в июне запретили спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях на территории страны. Из-за этого в страну не смогла въехать одно из российских теннисисток, а других оповестили о новых правилах въезда.

Турнир в Праге относится к категории WTA 250. Россиянки Яна Сизикова и Анастасия Потапова в прошлом году стали победительницами турнира в парном разряде.

Леонид Уварчев