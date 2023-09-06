Reuters: в Киеве Блинкен объявит о новом пакете помощи Украине на $1 млрд

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего двухдневного визита в Киев, вероятно, объявит о новом пакете помощи Украине на сумму более $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

Собеседник агентства заявил, что господин Блинкен в ходе визита в Киев встретится в президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими высокопоставленными чиновниками, а также представителями гражданского общества.

Чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что визит госсекретаря связан с желанием Вашингтона обсудить с Киевом ход контрнаступления, узнать о потребностях на поле боя, а также о мерах, которые нужно предпринять для укрепления энергобезопасности Украины в преддверии зимы.

«Я думаю, что самое важное — это получить реальную оценку от самих украинцев. Мы хотим увидеть и услышать, как они намерены продвигаться вперед в ближайшие недели»,— отметил собеседник агентства.

Как сообщили украинские СМИ, господин Блинкен прибыл в Киев сегодня, 6 сентября. Ранее визит не анонсировали. В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года. В августе госсекретарь попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Украине очередного пакета помощи на $24 млрд. Из этой суммы $13,1 млрд должны уйти на вооружения.

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Эрдни Кагалтынов