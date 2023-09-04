Шойгу: ВСУ последние 10 дней предпринимали яростные атаки

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил слова президента России Владимира Путина о провале контрнаступления Украины. Господин Шойгу добавил, что в последние 10 дней ВСУ предпринимали «такие яростные атаки» со «страстным желанием выполнять команды» по выходу на определенные населенные пункты.

«Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так»,— сказал Сергей Шойгу журналистам (цитата по «РИА Новости»).

«В последние, во всяком случае, 10 дней, такие яростные атаки большими силами, большими надеждами, со страстным желанием выполнять команды, которые даны с выходом на определенные населенные пункты»,— добавил он.

Ранее сегодня, 4 сентября, Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал контрнаступление Украины «провалом». «Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так»,— сказал он.

Официальные лица США и Украины, в свою очередь, сообщали об успехах украинского контрнаступления. 1 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби говорил, что Украина добилась «заметного прогресса» в контрнаступлении на юге Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ не терпят неудачи в контрнаступлении, а движутся вперед.

Что происходит на 558-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».