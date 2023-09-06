Блинкен посетил в Киеве кладбище украинских солдат

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев вместе с главой МИД Украины посетил Берковецкое кладбище в Киеве. Они почтили память погибших украинских военнослужащих. Энтони Блинкен возложил траурные венки, сообщило украинского издание «Страна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MFA of Ukraine, Reuters Фото: MFA of Ukraine, Reuters

По данным Reuters, визит Энтони Блинкена на Украину продлится два дня. По данным источников агентства, Энтони Блинкен должен объявить о помощи Украине на сумму более $1 млрд.

В ходе визита Энтони Блинкен проведет переговоры с Дмитрием Кулебой, а также обсудит с президентом Владимиром Зеленским обстановку в зоне боевых действий. Энтони Блинкен — первый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Киев с момента начала украинского контрнаступления в июне.

«Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно, не только для успеха в контрнаступлении, в долгосрочной перспективе — мы хотим убедиться, что у Украины есть сильный сдерживающий фактор», — заявил Энтони Блинкен на совместном брифинге с Дмитрием Кулебой.

15 августа госсекретарь попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена и выделить Украине пакет помощи на $24 млрд. Большая часть суммы — $13,1 млрд — должна уйти на вооружения.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина