Резников оценил расходы Украины на один день военных действий в $100 млн

Подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что день ведения боевых действий обходится стране в $100 млн. Так он прокомментировал критику украинского правительства по поводу того, что часть финансирования ВСУ оказывают благотворительные фонды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Gleb Garanich, Reuters Алексей Резников

Фото: Gleb Garanich, Reuters

«Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день — это 3% всего, что попало на войну. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей до парламента, правительства, президента»,— заявил господин Резников в интервью изданию «Укринформ».

В первом полугодии 2023 года в бюджет Украины поступило более 600 млрд гривен от собранных налогов. За этот же период на финансирование ВСУ направили 672 млрд гривен. В апреле президент Украины Владимир Зеленский увеличил расходы бюджета страны на оборону на $14,5 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян