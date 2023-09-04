«Рёнхап»: Шойгу предложил провести совместные учения с Китаем и КНДР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу во время поездки в Пхеньян в июле предложил провести совместные военно-морские учения с Северной Кореей и Китаем, сообщает «Рёнхап». По его данным, министр озвучил эту идею на личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Принял ли он предложение, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

В 2022 году вооруженные силы России и Китая провели шесть совместных военных учений, что стало максимумом за последние 20 лет. В июле 2023-го Москва и Пекин провели в акватории Японского моря военные учения, а также патрулирование в Тихом океане.

Визит господина Шойгу состоялся 25–27 июля. Это был первый визит делегации из России в КНДР с 2020 года. Министр обороны и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне и осмотрели в том числе межконтинентальные баллистические ракеты. Лидер КНДР после этого сказал о намерении развивать оборонное сотрудничество с Россией.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Лаура Кеффер