ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане

Российские и китайские военные корабли приступили к совместному патрулированию в акватории Тихого океана, оно стало третьим по счету. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

После выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд. Он движется по заранее согласованному сторонами маршруту. В ходе патрулирования моряки отработают плавание в составе разных строев, организацию всех видов обороны, пополнение запасов воды и топлива на ходу, решат противолодочные задачи. Также проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли.

«Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР»,— сказали в ТОФ (цитата по ТАСС).

Со стороны ВМФ России в патрулировании участвуют большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», средний морской танкер «Печенга». Со стороны ВМС Китая задействованы эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху».

В 2022 году вооруженные силы России и Китая провели шесть совместных военных учений, что стало рекордным количеством за последние 20 лет. В июле 2023-го Москва и Пекин провели в акватории Японского моря военные учения «Север/Взаимодействие». Было выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

Лаура Кеффер