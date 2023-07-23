В Японском море завершились российско-китайские учения

В акватории Японского моря завершились российско-китайские военные учения «Север/Взаимодействие-2023». Об этом сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). Начались они 20 июля.

От России в учениях участвовали большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения. От китайской стороны — эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху».

Всего было выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. «После завершения учения корабли России и Китая взяли курс на Владивосток»,— сообщили журналистам в пресс-службе ТОФ (цитата по ТАСС).

Министры обороны России и Китая договорились об активизации совместных учений в ноябре 2021 года.

В 2022 году вооруженные силы России и Китая провели шесть совместных военных учений, что стало рекордным количеством за последние 20 лет. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на Центр изучения военных дел Китая при Университете национальной обороны США.

Мария Федотова