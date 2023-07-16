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Коммерсантъ FM
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Bloomberg cообщил о рекордном числе совместных учений России и Китая в 2022 году

В 2022 году вооруженные силы России и Китая провели шесть совместных военных учений. Это наибольшее количество за последние 20 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на Центр изучения военных дел Китая при Университете национальной обороны США.

Шесть учений — это две трети от общего количества учений, проводимых Китаем в прошлом году, пишет Bloomberg. Из них пять прошли после начала специальной военной операции на Украине. В одних принимали участие другие страны — Иран и Сирия.

В 2021 году Россия и Китай провели пять совместных учений, включая четыре двусторонних. В 2019-м из пяти учений двусторонних было всего два. До 2016-го, уточняет Bloomberg, страны гораздо реже проводили двусторонние учения.

15 июля китайское Минобороны анонсировало совместные с Россией военные учения «Север. Взаимодействие-2023» в центральной части Японского моря. В июне вооруженные силы стран провели совместное воздушное патрулирование Японского и Восточно-Китайского морей. Минобороны России и Китая договорились об активизации совместных учений в ноябре 2021 года.

Лусине Баласян

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