Главные новости за 2 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Комиссия Российской премьер-лиги по оценке качества футбольных полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в Сочи. В связи с этим ФК «Сочи» предложил изменить график чемпионата и провести матч «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена».

Киевским режимом была предпринята новая попытка атаки Крымского моста. ВСУ ночью пытались нанести три удара по объекту.

Житель Кореновского района на суде дал ложные показания, заявив, что он причинил тяжкий вред здоровью своему знакомому, а не другой человек. Мужчина соврал ради личной выгоды.

В Прикубанском округе Краснодара открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Он рассчитан на более чем 100 человек в смену.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как девушка получила травмы, выпав из маршрутки в Краснодаре.

На трассе «Кавказ» в Краснодарском крае произошло ДТП с семью автомобилями. Его виновником стал водитель «Камаза».

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