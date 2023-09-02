Житель Кореновского района оговорил себя на суде в совершении тяжкого преступления

Житель Кореновского района дал ложные показания, заявив, что он причинил тяжкий вред здоровью своему знакомому. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, теперь его будут судить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

51-летний мужчина на допросе в качестве свидетеля преступления заявил, что именно он причинил тяжкий вред здоровью своему знакомому. На самом же деле преступление совершил другой человек. Мужчина соврал ради личной выгоды. Однако при судебном разбирательстве выяснилась правда.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»). В период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Расследование дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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