В Прикубанском округе Краснодара открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

В Прикубанском округе Краснодара построили физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на более чем 100 человек в смену. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Кубань является одним из лидеров по развитию спорта, строительству и вводу в эксплуатацию новых объектов и многим другим показателям, позволяющим спортсменам добиваться самых высоких результатов на состязаниях различных уровней»,— отметил замгубернатора Александр Власов.

Новый спортобъект открыли на улице Вавилова. Его построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». В него входит универсальный спортзал для занятий мини-футболом, баскетболом, гандболом и волейболом, а также тренажеры и два борцовских ковра. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки и беговые дорожки. В ФОКе предусмотрены условия для маломобильных граждан.

Татьяна Ручкина

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