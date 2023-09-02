На Кубани на трассе произошло ДТП с семью автомобилями

На трассе «Кавказ» в Краснодарском крае из-за водителя «Фольксваген» произошло столкновение семи автомобилей. Об этом сообщает прессс-служба ОГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Авария произошла 2 сентября в 11:20 на 50-м км автодороги. Водитель «Камаза» с прицепом столкнулся с движущимися впереди Toyota, а после с Volkswagen.

В результате столкновения Toyota по инерции от удара врезалась в Nissan , а Volkswagen — в «Фотон». Продолжив движение, «Камаз» допустил столкновение с автомобилями «ВАЗ» и Vortex.

«В результате ДТП пострадавших нет. Движение восстановлено»,— отметили в госавтоинспекции Кубани.

Татьяна Ручкина

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